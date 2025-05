População cobra construção de uma rodoviária intermunicipal em Rio das Ostras (RJ) Cidade fluminense experimentou um crescimento populacional significativo, passando de 106 mil habitantes em 2010 para mais de 156 mil em 2025 Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/05/2025 - 16h42 (Atualizado em 02/05/2025 - 16h42 ) twitter

Rio das Ostras, cidade fluminense, experimentou um crescimento populacional significativo, passando de 106 mil habitantes em 2010 para mais de 156 mil em 2025.

Apesar do aumento populacional e do fortalecimento do turismo, a infraestrutura não acompanhou esse avanço, destacando-se a ausência de uma rodoviária adequada.

A falta de estrutura afeta negativamente o turismo, com relatos de desconforto e insegurança devido à presença de pessoas em situação de rua.

A prefeitura e a Polícia Militar estão cientes dos desafios, mas soluções concretas ainda estão em fase de planejamento.

A construção de uma rodoviária intermunicipal permanece apenas no papel, enquanto a cidade busca melhorias para atender às demandas crescentes.