Praias da Região dos Lagos (RJ) estão impróprias para banho Somente em São Pedro da Aldeia, 7 estão incluídas nesta lista Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/02/2025 - 14h09 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h09 )

A pesquisa do Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA) aponta que as praias da Região dos Lagos não estão habilitadas para banho. A cidade que mais se destaca é São Pedro da Aldeia, onde, das 8 praias existentes, 7 estão com esta restrição.

Diante disso, a Prefeitura de São Pedro disse que o INEA está realizando novas coletas para análise. Também relatou que formou um gabinete para desenvolver estratégias para mitigar o problema.