Preço do café sobe e preocupa consumidores no Brasil Mudanças climáticas influenciam na alta do valor da segunda bebida mais consumida do país

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/02/2025 - 12h44 (Atualizado em 12/02/2025 - 12h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share