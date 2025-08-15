Prefeito de Cabo Frio (RJ) destaca avanços na gestão e fala sobre desenvolvimento do município Dr. Serginho mencionou a organização da cidade, melhorias na mobilidade urbana e investimentos na saúde Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/08/2025 - 14h26 (Atualizado em 15/08/2025 - 14h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em entrevista ao vivo, o prefeito de Cabo Frio (RJ), Dr. Serginho, destacou a importância das festividades locais e os avanços em sua gestão. Ele mencionou a organização da cidade, melhorias na mobilidade urbana e investimentos na saúde, como a reforma de hospitais. O prefeito também convidou a população para eventos culturais, reforçando o compromisso com o desenvolvimento turístico e econômico da cidade.