Prefeitura de Cabo Frio (RJ) retoma imóvel que era utilizado por movimento de mulheres desde 2003 O local, revitalizado pelo grupo, estava abandonado há anos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h10 )

Em Cabo Frio (RJ), uma ação de reintegração de posse de um imóvel ocupado desde 2003 por um grupo de apoio a mulheres vítimas de violência gerou protestos e tumultos. A prefeitura, com apoio da Justiça, alega ocupação irregular do espaço, que é patrimônio público. O local, revitalizado pelo grupo, estava abandonado há anos. A ação contou com a presença de forças de segurança e causou transtornos no trânsito local.