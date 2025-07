Prefeitura de Campos (RJ) inaugura base de segurança em rodoviária no centro da cidade Com a presença de guardas civis municipais e agentes do IMTT e CODEMCA, a iniciativa visa aumentar a segurança no local Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 14h51 (Atualizado em 31/07/2025 - 14h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A rodoviária Roberto Silveira, em Campos (RJ), agora conta com uma base integrada de segurança operando 24 horas. Com a presença de guardas civis municipais e agentes do IMTT e CODEMCA, a iniciativa visa aumentar a segurança no local, especialmente após incidentes recentes. A base utiliza câmeras de monitoramento para agilizar respostas a ocorrências, proporcionando maior tranquilidade aos usuários do terminal e à população local.