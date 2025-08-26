Prefeitura de Macaé (RJ) define ação de combate aos fios soltos na cidade
A ação segue o Decreto 190, que prevê fiscalização e multas para empresas que não cumprirem as regras
A prefeitura de Macaé (RJ) lançou uma operação para combater fios soltos na cidade, após um motoboy sofrer ferimentos graves no pescoço. A ação segue o Decreto 190, que prevê fiscalização e multas para empresas que não cumprirem as regras de ordenamento da rede aérea. A medida visa aumentar a segurança dos moradores e melhorar o visual urbano, servindo de exemplo para outros municípios.