Prefeitura de Macaé (RJ) define ação de combate aos fios soltos na cidade A ação segue o Decreto 190, que prevê fiscalização e multas para empresas que não cumprirem as regras Balanço Geral Interior RJ|Do R7 26/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 26/08/2025 - 16h01 )

A prefeitura de Macaé (RJ) lançou uma operação para combater fios soltos na cidade, após um motoboy sofrer ferimentos graves no pescoço. A ação segue o Decreto 190, que prevê fiscalização e multas para empresas que não cumprirem as regras de ordenamento da rede aérea. A medida visa aumentar a segurança dos moradores e melhorar o visual urbano, servindo de exemplo para outros municípios.