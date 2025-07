Prefeitura de São Francisco do Itabapoana (RJ) divulga convocação de aprovados em concurso público Os convocados devem realizar o exame documental e a investigação social Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 16h10 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h10 ) twitter

A Prefeitura de São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, anunciou a convocação dos candidatos aprovados no concurso público para o cargo de guarda civil municipal. Os convocados devem realizar o exame documental e a investigação social. Além disso, foi homologado o resultado do concurso para agente de fiscalização de trânsito. Os candidatos à Guarda Municipal precisam entregar documentos e preencher a ficha de informações no site da prefeitura.