Prefeitura remove entulho do Jardim Esperança (RJ) após denúncia da Record Lixo estava acumulado desde o ano passado, atraindo animais peçonhentos e preocupando moradores Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/01/2025 - 11h05 (Atualizado em 31/01/2025 - 11h05 )

Após denúncia do programa Balanço Geral, a Prefeitura de Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, removeu o lixo e o entulho acumulados desde o ano passado no bairro Jardim Esperança.

O acúmulo gerava riscos à saúde, atraindo animais peçonhentos e preocupando moradores.