Preocupação com a dengue cresce em períodos de chuva Moradores precisam estar atentos para não acumular água em que o mosquito Aedes aegypti possa se proliferar Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/05/2025 - 17h22 (Atualizado em 15/05/2025 - 17h22 )

Com o aumento das chuvas, a preocupação com a dengue cresce devido à proliferação do mosquito Aedes aegypti. Carlos Alberto, que já enfrentou a doença, compartilha suas práticas de prevenção, como manter o quintal limpo e evitar acúmulo de água. A importância de medidas contínuas é enfatizada, especialmente em regiões como Rio das Ostras, onde casos de dengue e chikungunya foram confirmados. O médico sanitarista alerta para a necessidade de atenção aos sintomas e a busca por atendimento médico em casos de febre persistente.