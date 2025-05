Presos suspeitos de envolvimento na morte de mulher em Travessão de Campos (RJ) Investigações revelaram que os suspeitos também podem estar ligados a outros crimes, incluindo a morte de uma senhora atingida por uma bala perdida Balanço Geral Interior RJ|Do R7 15/05/2025 - 16h26 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h26 ) twitter

A polícia prendeu dois suspeitos envolvidos no homicídio de Daniela Nunes, morta por disparos de arma de fogo na comunidade Santuário, no distrito de Travessão, em Campos dos Goytacazes (RJ). As investigações, iniciadas em março, revelaram que os suspeitos também podem estar ligados a outros crimes, incluindo a morte de uma senhora atingida por uma bala perdida. O mandado de prisão foi expedido em maio, e a polícia continua buscando um terceiro envolvido. A família de Daniela recebeu auxílio funeral da prefeitura devido à falta de recursos para o sepultamento.