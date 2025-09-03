PRF apreende três ônibus do transporte público com licenciamento atrasado A diretoria de transporte confirmou a apreensão, mas garantiu que a empresa substituiu os veículos para evitar prejuízos à população da cidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 17h12 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h12 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Três ônibus da empresa Rogil foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Campos (RJ), devido à falta de vistoria do DETRAN. A diretoria de transporte confirmou a apreensão, mas garantiu que a empresa substituiu os veículos para evitar prejuízos à população da cidade. O IMTT reforçou que os ônibus estavam em dia com o município, e a empresa busca resolver a situação.