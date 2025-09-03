PRF apreende três ônibus do transporte público com licenciamento atrasado
A diretoria de transporte confirmou a apreensão, mas garantiu que a empresa substituiu os veículos para evitar prejuízos à população da cidade
Três ônibus da empresa Rogil foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101, em Campos (RJ), devido à falta de vistoria do DETRAN. A diretoria de transporte confirmou a apreensão, mas garantiu que a empresa substituiu os veículos para evitar prejuízos à população da cidade. O IMTT reforçou que os ônibus estavam em dia com o município, e a empresa busca resolver a situação.