Princípio de incêndio mobiliza bombeiros em creche municipal de Campos (RJ)
A prefeitura informou que a creche havia sido recentemente reformada e que está realizando uma vistoria minuciosa
Um princípio de incêndio foi registrado na creche Escola Emídio Teixeira de Oliveira, em Campos (RJ), devido a problemas na fiação elétrica. Equipes de bombeiros e da concessionária de energia agiram rapidamente. A prefeitura informou que a creche havia sido recentemente reformada e está realizando uma vistoria minuciosa para garantir a segurança. As aulas foram suspensas temporariamente.