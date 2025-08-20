Princípio de incêndio mobiliza bombeiros em creche municipal de Campos (RJ) A prefeitura informou que a creche havia sido recentemente reformada e que está realizando uma vistoria minuciosa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/08/2025 - 15h37 (Atualizado em 20/08/2025 - 15h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um princípio de incêndio foi registrado na creche Escola Emídio Teixeira de Oliveira, em Campos (RJ), devido a problemas na fiação elétrica. Equipes de bombeiros e da concessionária de energia agiram rapidamente. A prefeitura informou que a creche havia sido recentemente reformada e está realizando uma vistoria minuciosa para garantir a segurança. As aulas foram suspensas temporariamente.