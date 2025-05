Produção de cana-de-açúcar para caldo está em alta em Campos (RJ) Bebida tradicional brasileira, rica em vitaminas e minerais, também é conhecida como garapa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/05/2025 - 16h49 (Atualizado em 22/05/2025 - 16h49 ) twitter

Os produtores de Campos (RJ) estão entusiasmados com o crescimento da produção de cana para caldo, uma bebida tradicional brasileira conhecida como garapa. Rica em vitaminas e minerais, a garapa oferece benefícios à saúde, mas deve ser consumida com moderação devido ao seu alto teor de açúcar. A produção local triplicou nos últimos anos, com agricultores expandindo suas plantações para atender à crescente demanda.