Produtor rural fica tetraplégico após mergulho de cabeça em uma piscina Com o sonho de voltar a andar, ele segue o tratamento com determinação e persistência Balanço Geral Interior RJ|Do R7 17/02/2025 - 12h52 (Atualizado em 17/02/2025 - 12h52 )

Poliano Fabre estava na festa de aniversário do sobrinho, quando resolveu saltar e mergulhar de cabeça em uma piscina plástica com capacidade para 5.000 litros de água. Com a queda e uma fratura na medula espinhal, ele ficou tetraplégico.

Com o sonho de voltar a andar, ele segue o tratamento com determinação e persistência.