Programa ‘Prefeitura em Ação’ leva serviços públicos ao bairro da Penha Moradores elogiaram a iniciativa, destacando atividades como massagem e corte de cabelo, além de serviços para idosos e consumidores Balanço Geral Interior RJ|Do R7 14/07/2025 - 18h25 (Atualizado em 14/07/2025 - 18h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O bairro da Penha, em Campos (RJ), recebeu no último fim de semana, a edição do programa ‘Prefeitura em Ação’, oferecendo diversos serviços públicos à comunidade. Realizado na Escola Municipal José do Patrocínio, o evento incluiu assistência social, saúde, orientação jurídica, educação e mais. Moradores elogiaram a iniciativa, destacando atividades como massagem e corte de cabelo, além de serviços para idosos e consumidores.