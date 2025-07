Quati é resgatado dentro de prédio na área central de Araruama (RJ) Animal foi levado para instituto para reabilitação e cuidados médicos Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 15h23 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em Araruama (RJ), um quati foi resgatado de um prédio no centro da cidade após ser avistado por moradores. A equipe do Instituto Estadual do Ambiente (INEA) foi acionada para capturar o animal com segurança. O quati, agitado durante o resgate, foi levado ao Instituto BW para reabilitação e cuidados médicos. Após avaliação, ele será devolvido ao seu habitat natural, garantindo sua saúde e bem-estar.