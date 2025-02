Quissamã é um dos destinos mais procuradas por turistas no estado do Rio Cidade no norte fluminense tem 44 km de faixa litorânea e praias belíssimas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/01/2025 - 15h26 (Atualizado em 22/01/2025 - 15h26 ) twitter

Por reunirem tranquilidade e atrativos turísticos, muitas cidades do interior do estado do Rio de Janeiro são procuradas por turistas, nesta época do ano. Quissamã, no norte fluminense, com aproximadamente 23 mil habitantes, possui belas praias ao longo dos 44 km de litoral.

Uma das mais frequentadas por turistas é a de João Francisco, que está a 16 km do centro e é conhecida pela extensa faixa de areia.