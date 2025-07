Recesso escolar: saiba quais cuidados ter para evitar acidentes com crianças Em São Pedro da Aldeia (RJ), dois irmãos sofreram queimaduras ao brincar com pipa perto de fios de alta tensão Balanço Geral Interior RJ|Do R7 18/07/2025 - 16h00 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h00 ) twitter

Durante o recesso escolar, a atenção com as crianças deve ser redobrada, especialmente em atividades ao ar livre. Em São Pedro da Aldeia (RJ), dois irmãos sofreram queimaduras ao brincar com pipa perto de fios de alta tensão. O aumento de 24% nos incidentes com pipas na rede elétrica no Rio alerta para a necessidade de supervisão constante. Pais devem orientar e vigiar para garantir a segurança dos pequenos.