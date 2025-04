Reestruturação do Terminal de Ônibus de Cabo Frio (RJ) gera controvérsias Reforma trouxe à tona uma disputa legal entre a prefeitura e a família proprietária do terreno, representada pela advogada Mariana Maussa Balanço Geral Interior RJ|Do R7 08/04/2025 - 19h51 (Atualizado em 08/04/2025 - 19h51 ) twitter

O Terminal de Ônibus de Turismo de Cabo Frio (RJ) passou por uma reestruturação significativa para melhorar a experiência dos turistas, com novas instalações como tendas, cadeiras e banheiros químicos.

No entanto, a reforma trouxe à tona uma disputa legal entre a prefeitura e a família proprietária do terreno, representada pela advogada Mariana Maussa.

Mariana alega que a prefeitura tem explorado o terreno sem compensação financeira por 18 anos e, recentemente, expandiu a área sem autorização.

A situação está sendo acompanhada pela justiça, com recursos pendentes na Décima Câmara Cível do Tribunal do Rio de Janeiro.

A advogada busca uma solução justa e transparente para o impasse.