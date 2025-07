Resgate de pinguins debilitados em Cabo Frio (RJ) mobiliza autoridades Os animais foram encontrados no Canto do Forte e na Ilha do Japonês

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 11/07/2025 - 15h26 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share