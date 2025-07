Ressaca em alto mar afeta o embarque e desembarque de trabalhadores offshore A segurança é prioridade, com suspensão de trabalhos em altura e operações de aeronaves Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 16h31 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h31 ) twitter

As ressacas também estão afetando a segurança dos trabalhadores offshore. Embarcações menores, como rebocadores, são mais impactadas devido à falta de ancoragem. A segurança é prioridade, com suspensão de trabalhos em altura e operações de aeronaves. O Sindicato dos Petroleiros monitora as condições climáticas e cobra medidas de segurança da Petrobras e empresas aéreas.