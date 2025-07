Ressaca no mar causa transtornos no litoral do RJ A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca com ondas de até 3,5 metros Balanço Geral Interior RJ|Do R7 30/07/2025 - 14h28 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h28 ) twitter

Um ciclone extratropical está causando agitação no litoral do Rio de Janeiro, afetando cidades como Saquarema, Maricá e Arraial do Cabo. A Marinha do Brasil emitiu alerta de ressaca com ondas de até 3,5 metros. Em Saquarema, a espuma do mar invadiu ruas, enquanto em Maricá e Arraial do Cabo, a Defesa Civil interditou áreas para segurança. As autoridades recomendam evitar a orla e seguir as sinalizações.