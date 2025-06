Retomada da bandeira vermelha faz com que conta de energia pese mais no bolso O sistema de bandeiras tarifárias da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) reflete os custos variáveis de geração, com a bandeira vermelha adicionando R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos

