Rio das Ostras (RJ) enfrenta desafios com falta de rodoviária intermunicipal A infraestrutura precária do terminal atual de embarque gera insegurança e desconforto Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/08/2025 - 16h04 (Atualizado em 12/08/2025 - 16h04 )

Rio das Ostras (RJ), reconhecida como cidade turística pelo Ministério do Turismo, enfrenta a falta de uma rodoviária intermunicipal, afetando turistas e moradores. A infraestrutura precária do terminal de embarque gera insegurança e desconforto. A prefeitura trabalha em um projeto para construir uma nova rodoviária, visando melhorar o turismo e a economia local.