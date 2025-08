Rio das Ostras (RJ) está em alerta máximo devido ao risco de incêndios florestais A Defesa Civil emitiu o alerta e, junto com a guarda ambiental, monitora as áreas de preservação Balanço Geral Interior RJ|Do R7 05/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h01 ) twitter

O município de Rio das Ostras (RJ) está em alerta máximo para incêndios florestais devido ao tempo seco, baixa umidade e ventos fortes. A Defesa Civil emitiu o alerta e, junto com a guarda ambiental, monitora as áreas de preservação. A ação humana, como o descarte de cigarros, agrava a situação. O risco é alto em toda a Baixada Litorânea, incluindo Cabo Frio. Contatos de emergência podem ser feitos com a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros.