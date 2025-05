Rio de Janeiro fecha 7 mil postos de trabalho em março Em contrapartida, Macaé destacou-se ao criar 1009 novas vagas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 07/05/2025 - 18h10 (Atualizado em 07/05/2025 - 18h10 ) twitter

O estado do Rio de Janeiro encerrou março com o fechamento de quase 7 mil postos de trabalho com carteira assinada, segundo levantamento da Firjan (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro).

Em contrapartida, Macaé destacou-se ao criar 1009 novas vagas, liderando as contratações no estado.

Outros municípios como Seropédica e Duque de Caxias também apresentaram crescimento no emprego, enquanto Rio, Niterói e Volta Redonda tiveram os maiores saldos negativos.

A pesquisa destacou setores como construção, apoio à extração de petróleo e gás natural, e montagem em instalações industriais como principais influenciadores no mercado de trabalho.