Rio Paraíba do Sul é prejudicado pelos vários impactos ambientais na região fluminense Com uma bacia que abrange 184 municípios, o rio é crucial para Campos dos Goytacazes (RJ) Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/08/2025 - 15h34 (Atualizado em 29/08/2025 - 15h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O Rio Paraíba do Sul, vital para abastecimento e energia, sofre com poluição e uso inadequado. Com uma bacia que abrange 184 municípios, o rio é crucial para Campos dos Goytacazes (RJ), mas enfrenta degradação ambiental e baixa vazão, ameaçando o ecossistema e o abastecimento. Ações emergenciais e reflorestamento são necessários para revitalizar o rio e preservar sua importância histórica e cultural.