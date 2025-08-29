Logo R7.com
Rio Paraíba do Sul é prejudicado pelos vários impactos ambientais na região fluminense

Com uma bacia que abrange 184 municípios, o rio é crucial para Campos dos Goytacazes (RJ)

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

O Rio Paraíba do Sul, vital para abastecimento e energia, sofre com poluição e uso inadequado. Com uma bacia que abrange 184 municípios, o rio é crucial para Campos dos Goytacazes (RJ), mas enfrenta degradação ambiental e baixa vazão, ameaçando o ecossistema e o abastecimento. Ações emergenciais e reflorestamento são necessários para revitalizar o rio e preservar sua importância histórica e cultural.

