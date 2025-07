Riscos e beleza na Janela do Céu em Arraial do Cabo (RJ) Apesar de não ser um ponto turístico oficial, o local registra grande movimento e acidentes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 22/07/2025 - 16h44 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h44 ) twitter

A Janela do Céu em Arraial do Cabo (RJ) atrai visitantes pela vista deslumbrante, mas oferece riscos devido à estrutura degradada. Apesar de não ser um ponto turístico oficial, o local registra grande movimento e acidentes, como a fratura de um homem de 53 anos. A prefeitura alerta sobre os perigos e a Defesa Civil reforça que a área é particular e não segura para visitação.