RJ-106: sem fiscalização eletrônica, rodovia estadual registra aumento de acidentes Equipamentos de radar foram removidos após o término de contratos, e novas licitações enfrentam impedimentos legais

As rodovias estaduais do Rio de Janeiro, como a RJ-106, enfrentam um aumento de acidentes devido à ausência de fiscalização eletrônica. Equipamentos de radar foram removidos após o término de contratos, e novas licitações enfrentam impedimentos legais. Especialistas e a população local expressam preocupação com a segurança viária, destacando a necessidade urgente de reinstalação dos radares e de políticas de educação no trânsito mais eficazes.