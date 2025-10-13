Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

RJ-106: sem fiscalização eletrônica, rodovia estadual registra aumento de acidentes

Equipamentos de radar foram removidos após o término de contratos, e novas licitações enfrentam impedimentos legais

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

  • Google News

As rodovias estaduais do Rio de Janeiro, como a RJ-106, enfrentam um aumento de acidentes devido à ausência de fiscalização eletrônica. Equipamentos de radar foram removidos após o término de contratos, e novas licitações enfrentam impedimentos legais. Especialistas e a população local expressam preocupação com a segurança viária, destacando a necessidade urgente de reinstalação dos radares e de políticas de educação no trânsito mais eficazes.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.