Rodrigo Bacellar foi reeleito à presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro O deputado do União Brasil foi escolhido por unanimidade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 04/02/2025 - 20h36 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h36 )

O deputado Rodrigo Bacellar do União Brasil foi reeleito, por unanimidade, a presidente da Assembleia Legislativa do estado do Rio.