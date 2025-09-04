Logo R7.com
Roubos de celulares crescem nas cidades do interior do Rio de Janeiro

Casos recentes destacam a facilidade de comercialização no mercado paralelo

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Os smartphones, essenciais no cotidiano, são alvos frequentes de criminosos. Em Campos dos Goytacazes (RJ), o roubo de celulares aumentou 45% em 2025. Casos recentes destacam a facilidade de comercialização no mercado paralelo. A polícia recomenda registrar ocorrências e bloquear dispositivos para desvalorizar aparelhos roubados. Dados mostram que roubos ocorrem mais em vias públicas e afetam principalmente homens negros entre 20 e 39 anos.

