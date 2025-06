Sábado, dia 28 de julho tem o Farraiá em Campos dos Goytacazes Expectativa para maior festa junina do interior do estado do Rio é alta

Balanço Geral Interior RJ|Do R7 27/06/2025 - 16h17 (Atualizado em 27/06/2025 - 16h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share