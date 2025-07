Saiba a programação de shows da Expo Macaé A expectativa é de 40 mil visitantes Balanço Geral Interior RJ|Do R7 25/07/2025 - 16h21 (Atualizado em 25/07/2025 - 16h21 ) twitter

A Expo Macaé oferece uma programação diversificada com shows gratuitos, incluindo Raça Negra, César Menotti e Fabiano, e Mumuzinho. O evento conta com estrutura completa, com áreas VIP pagas, barracas de comida e brinquedos para crianças. A expectativa é de 40 mil visitantes, com fãs de Raça Negra vindo de Minas Gerais.