Saiba como lidar com batidas de carro em vagas públicas A reportagem explora as obrigações dos motoristas segundo o Código de Trânsito Balanço Geral Interior RJ|Do R7 20/05/2025 - 17h22 (Atualizado em 20/05/2025 - 17h22 )

Descubra como lidar com a situação comum de encontrar seu carro danificado em vagas públicas. A reportagem mostra a experiência de Leonardo, que teve seu retrovisor quebrado em Macaé (RJ), e explora as obrigações dos motoristas segundo o Código de Trânsito. Saiba como buscar ressarcimento mesmo quando o responsável foge, por meio de ações judiciais e registro policial. Especialistas explicam as etapas para identificar o autor do dano e as opções legais disponíveis para garantir a compensação financeira.