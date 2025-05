Saltos de jubarte são registrados durante baixa temporada em Arraial (RJ) Esse período é ideal para observar essas majestosas criaturas enquanto migram para as águas quentes da Bahia Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 15h52 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h52 ) twitter

Descubra o encantador espetáculo das baleias-jubarte em Arraial do Cabo (RJ), um destino turístico que ganha vida durante a baixa temporada. Esse período é ideal para observar essas majestosas criaturas enquanto migram para as águas quentes da Bahia. A reportagem mostra um registro impressionante de uma jubarte realizando cerca de 50 saltos. Além de proporcionar um show visual, esses saltos ajudam na remoção de parasitas e servem como comunicação entre as baleias. Visitantes podem aproveitar o espetáculo de mirantes ou em passeios de barco, tornando a experiência ainda mais memorável.