São João da Barra (RJ) se prepara para receber turistas no feriadão A cidade, conhecida por sua beleza natural, é um destino popular para aqueles que buscam relaxar e aproveitar o sol Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/04/2025 - 17h16 (Atualizado em 16/04/2025 - 17h16 )

Com a chegada do feriadão, São João da Barra (RJ) se prepara para receber turistas em suas belas praias, como Grussaí, Atafona e Chapéu do Sol.

O clima de expectativa é alto entre os comerciantes locais, que esperam um aumento no movimento e no faturamento, especialmente devido à baixa temporada e à falta de eventos.

A cidade, conhecida por sua beleza natural, é um destino popular para aqueles que buscam relaxar e aproveitar o sol.

Mesmo com preocupações sobre o tempo, a esperança é de que os visitantes desfrutem do litoral e contribuam para a economia local.