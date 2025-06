Sarau literário da rede estadual de ensino é realizado no jardim do Liceu, em Campos (RJ) Evento, que começou na capital, está na sua segunda edição e se expandiu para outras cidades Balanço Geral Interior RJ|Do R7 06/06/2025 - 20h09 (Atualizado em 06/06/2025 - 20h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O sarau literário promovido pela Secretaria de Educação do Estado acontece na Praça do Liceu, oferecendo uma experiência rica em arte e leitura. Na segunda edição, o evento se expandiu para outras cidades, incluindo Campos (RJ), com a participação de 800 estudantes. Atividades como exposições, danças e declamação de poesias envolvem os alunos, mostrando a importância da literatura no ensino médio.