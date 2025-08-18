‘Segurança Presente’ reduz crimes e aumenta a confiança nas ruas de Campos (RJ)
Em 2022, foram mais de 6.600 pessoas conduzidas à delegacia e quase 500 prisões em flagrante
O programa ‘Segurança Presente’ tem impactado positivamente na cidade de Campos (RJ), com mais de 6.600 pessoas conduzidas à delegacia e quase 500 prisões em flagrante desde 2022. Com 80 agentes, o programa reforça a segurança local, atuando em áreas de grande fluxo e vulnerabilidade. Além de combater crimes, o programa recuperou veículos roubados e apreendeu armas, mostrando a importância da proximidade entre policiais e comunidade.