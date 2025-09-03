Logo R7.com
Sete pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros na Estrada do Guriri

O Corpo de Bombeiros e o 18º GBM realizaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao Hospital Central de Emergência

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Sete pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre dois carros em Cabo Frio (RJ). O incidente ocorreu na estrada do Guriri, próximo ao bairro do Ogiva. Duas vítimas tiveram ferimentos leves e cinco, moderados. O Corpo de Bombeiros e o 18º Grupamento de Bombeiros Militar realizaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao Hospital Central de Emergência.

