Sete pessoas ficam feridas em acidente entre dois carros na Estrada do Guriri O Corpo de Bombeiros e o 18º GBM realizaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao Hospital Central de Emergência Balanço Geral Interior RJ|Do R7 03/09/2025 - 15h04 (Atualizado em 03/09/2025 - 15h04 )

Sete pessoas ficaram feridas em um grave acidente entre dois carros em Cabo Frio (RJ). O incidente ocorreu na estrada do Guriri, próximo ao bairro do Ogiva. Duas vítimas tiveram ferimentos leves e cinco, moderados. O Corpo de Bombeiros e o 18º Grupamento de Bombeiros Militar realizaram os primeiros socorros e encaminharam as vítimas ao Hospital Central de Emergência.