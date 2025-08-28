Logo R7.com
Supermercado é interditado em Cabo Frio (RJ) por irregularidades sanitárias

O estabelecimento, reincidente, tem até amanhã para se regularizar

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

A vigilância sanitária de Cabo Frio (RJ) interditou um supermercado no Jardim Esperança por operar ilegalmente e descumprir exigências do Ministério Público. Durante a inspeção, produtos foram descartados e uma câmara frigorífica foi interditada. O estabelecimento, reincidente, tem até amanhã para se regularizar. Desde janeiro, mais de 500 locais foram fiscalizados na cidade.

