Supermercado é interditado em Cabo Frio (RJ) por irregularidades sanitárias
28/08/2025 - 14h43

A vigilância sanitária de Cabo Frio (RJ) interditou um supermercado no Jardim Esperança por operar ilegalmente e descumprir exigências do Ministério Público. Durante a inspeção, produtos foram descartados e uma câmara frigorífica foi interditada. O estabelecimento, reincidente, tem até amanhã para se regularizar. Desde janeiro, mais de 500 locais foram fiscalizados na cidade.