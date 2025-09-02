Logo R7.com
Suposto matador de aluguel na Paraíba é preso pela polícia em Iguaba Grande (RJ)

A prisão foi resultado de um trabalho de monitoramento e inteligência, que rastreou o suspeito até a cidade onde se escondia

Balanço Geral Interior RJ|Do R7

Um homem suspeito de ser matador de aluguel foi preso em Iguaba Grande (RJ) após investigações da Polícia Civil. Ele estava foragido da justiça por crimes cometidos na Paraíba, incluindo homicídios. A prisão foi resultado de um trabalho de monitoramento e inteligência, que rastreou o suspeito até a cidade onde se escondia. Agora, ele está à disposição da justiça.

