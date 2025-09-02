Suposto matador de aluguel na Paraíba é preso pela polícia em Iguaba Grande (RJ) A prisão foi resultado de um trabalho de monitoramento e inteligência, que rastreou o suspeito até a cidade onde se escondia Balanço Geral Interior RJ|Do R7 02/09/2025 - 14h07 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h07 ) twitter

Um homem suspeito de ser matador de aluguel foi preso em Iguaba Grande (RJ) após investigações da Polícia Civil. Ele estava foragido da justiça por crimes cometidos na Paraíba, incluindo homicídios. A prisão foi resultado de um trabalho de monitoramento e inteligência, que rastreou o suspeito até a cidade onde se escondia. Agora, ele está à disposição da justiça.