Suspeito de matar policial é detido com drogas em Maricá (RJ) Outros dois homens foram presos com drogas, rádios, comunicadores e celulares Balanço Geral Interior RJ|Do R7 29/07/2025 - 15h14 (Atualizado em 29/07/2025 - 15h14 )

Três homens foram presos em Maricá (RJ) durante patrulhamento do 12º BPM. Um dos detidos é suspeito de matar o policial militar Luiz Fernando Santos de Paulo em Niterói, em novembro de 2024. Os suspeitos foram encontrados com drogas, rádios comunicadores e celulares. Eles estão à disposição da justiça, com mandados de prisão por tráfico de drogas e outros crimes.