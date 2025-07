Suspeito de matar segurança em Búzios (RJ) ficará preso por tempo indeterminado O crime ocorreu na Orla Bardot e chocou a população pela sua crueldade Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 15h58 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h58 ) twitter

A Justiça converteu a prisão em flagrante do suspeito pelo assassinato do segurança Carlos Alberto Machado, de 59 anos, em prisão preventiva. O crime ocorreu na Orla Bardot, em Búzios (RJ), e chocou a população pela sua crueldade. A juíza Laura Noal Garcia destacou a necessidade da medida para garantir a ordem pública. O suspeito, que apresenta sinais de agressão, será transferido devido a intimidações no sistema prisional.