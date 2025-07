Teatro Trianon celebra 27 anos com show beneficente de Paulo Júnior O evento promete uma noite de música diversificada Balanço Geral Interior RJ|Do R7 31/07/2025 - 16h50 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h50 ) twitter

O Teatro Trianon comemora seu 27º aniversário com um evento especial que destaca a importância cultural do local. Paulo Júnior, multi-instrumentista, será a atração principal, oferecendo um show beneficente com ingressos trocados por alimentos não perecíveis. O evento promete uma noite de música diversificada, celebrando a história e a relevância do Trianon na cena cultural de Campos.