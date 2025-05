Temporada das baleias-jubarte vai até agosto em Arraial do Cabo (RJ) Elas migram das águas frias da Antártica para as águas quentes do litoral brasileiro para reprodução Balanço Geral Interior RJ|Do R7 16/05/2025 - 15h42 (Atualizado em 16/05/2025 - 15h42 ) twitter

A temporada das baleias-jubarte em Arraial do Cabo (RJ) ocorre de maio a agosto, oferecendo uma oportunidade única para avistar esses magníficos animais. Especialistas explicam que as baleias migram das águas frias da Antártica para as águas quentes do litoral brasileiro para reprodução. Durante esse período, é possível observá-las de embarcações ou mirantes, como o Pontal do Atalaia. Além de atrair turistas, a presença das baleias impulsiona o comércio local em uma época de baixa temporada. Pesquisadores também monitoram orcas na região, contribuindo para o conhecimento científico sobre essas espécies.