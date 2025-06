Terceira audiência pública debate sobre despoluição da Laguna de Araruama O projeto, que já conta com estudos e financiamento, traz esperança de revitalização para a comunidade, que aguarda ansiosa pela execução das obras Balanço Geral Interior RJ|Do R7 12/06/2025 - 17h16 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h16 ) twitter

Em Cabo Frio (RJ), uma audiência pública reuniu gestores, ambientalistas e moradores para discutir a dragagem do lodo na Praia do Siqueira, parte da Laguna de Araruama. A poluição, agravada pelo despejo irregular de esgoto, afeta a pesca e a saúde local. O projeto, que já conta com estudos e financiamento, traz esperança de revitalização para a comunidade, que aguarda ansiosa pela execução das obras.