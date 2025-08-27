Terminais de integração do transporte público em Campos (RJ) ainda não foram inaugurados
Obras foram anunciadas em 2022 e tinham como previsão de entrega 2025
Os terminais de integração de transporte público em Campos (RJ), anunciados em 2022, ainda não foram concluídos, apesar de investimentos significativos. A prefeitura prometeu a entrega até 2025, mas a população continua enfrentando transporte precário. Problemas com subsídios e falta de diálogo com permissionários são desafios para a implementação do projeto.