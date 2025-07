Tradicional prova ciclística de Campos (RJ) acontecerá em 6 de agosto Com 35 categorias, incluindo a kids e Open, o evento espera até 300 atletas Balanço Geral Interior RJ|Do R7 24/07/2025 - 16h28 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h28 ) twitter

A 80ª edição da Prova Ciclística de São Salvador está com inscrições abertas até 30 de julho. Com 35 categorias, incluindo a kids e Open, o evento espera até 300 atletas. Os primeiros 200 inscritos ganham uma camisa comemorativa. A competição, que ocorre em frente à Câmara dos Vereadores, começa às 7h e termina às 14h. O passeio ciclístico, organizado por uma ONG, também faz parte do evento.